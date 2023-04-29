Гусев: «Я бы не стал огульно размышлять о том, что в неудачах «Динамо» виноват Йоканович»

Известный комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев после поражения от «Факела» (0:2) в 25-м туре чемпионата России высказался по поводу главного тренера команды Славиши Йокановича.

«Когда люди говорят о тренерах, нужно быть серьезным футбольным специалистом, которым я себя не считаю. Тренер действительно очень зависит от игроков, но у Йокановича состав хороший, молодой. А вот за какие качества его брали? Я бы не стал огульно размышлять о том, что в неудачах виноват сербский специалист», — приводит RT слова Гусева.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. «Факел» набрал 21 очко и идет на 14-й строчке.