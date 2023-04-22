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Сегодня, 12:38

Гусев поделился мнением о нынешней команде и ее игроках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев поделился мнением о нынешней команде и ее игроках.

«Динамо» очень долго остается без трофеев. При этом в нынешней команде очень хорош Тюкавин, Захарян, Фомин... Все они могли бы что-то серьезное сделать для «Динамо». Тем более когда в этом сезоне в Кубке прошли «Зенит» и играли с очень хорошей, но совершенно непонятной командой», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

«Динамо» сыграет в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита», 22 апреля, начало матча — 19.00 мск.

Бело-голубые располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков. «Зенит» — лидер РПЛ с 55 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-gusev-tyukavin-zaharyan-fomin-mogli-by-sdelat-chto-to-ser-eznoe-dlya-dinamo/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Виктор Гусев
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