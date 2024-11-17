Гусев: «У Тюкавина затишье перед бурей, он скоро разразится голами»

Помощник главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал выступление форварда Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«У Тюкавина затишье перед бурей. Костя скоро разразится голами, и все у него будет хорошо. Ему все помогают на тренировках. Ничего страшного не происходит. Он хорошо тренируется, у него есть моменты. В ближайшее время он начнет забивать», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

После 15 туров Тюкавин забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне форвард был признан лучшим футболистом РПЛ.