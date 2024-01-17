Гусев: «Главным «дедом» того ЦСКА был Газзаев»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о порядках внутри коллектива в начале нулевых.

«У нас тогда собрался потрясающий коллектив, — вспоминает Гусев. — Игорь сразу проявил себя и в спортивном, и в бытовом плане, так что он сразу влился. К нему все с большим уважением относились. Он понимал, где старшие ребята, а где младшие. У него всегда эта субординация присутствовала. А вообще у нас был только один «дед» в команде — Валерий Георгиевич Газзаев. Ну это я так условно говорю, потому что он никому бы не позволил, чтоб какая-то дедовщина началась в коллективе».

В конце прошлого года на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».