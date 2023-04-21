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Сегодня, 01:38

Гусев: «У меня большая претензия к футболистам нынешнего поколения «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев рассказал, что у него есть претензии к команде.

«У меня большая претензия к футболистам нынешнего поколения «Динамо», из которых уже сделали героев. Да, они очень талантливы, но не оправдывают ожиданий. Не буду называть имена, они все на слуху. Но они ничего такого серьезного не сделали. Лидеры нынешнего «Динамо» показывают отдельные моменты в отдельных матчах», — цитирует «РБ Спорт» Гусева.

После 23 туров «Динамо» идет на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-gusev-u-menya-bol-shaya-pretenziya-k-igrokam-dinamo-iz-kotory-h-uzhe-sdelali-geroev/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Виктор Гусев
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