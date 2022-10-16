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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал о своих ожиданиях от московского дерби ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре РПЛ.
«Дерби буду смотреть со стадиона. Я ожидаю и очень надеюсь на победу ЦСКА. Каким будет результат? Дерби всегда непредсказуемо, особенно ЦСКА — «Спартак». Игра может быть засушенной, а могут быть и «качели», то есть либо разница в один мяч, либо много голов ожидается. Понятно, что будет нерв. ЦСКА готов бороться за чемпионство. Думаю, на сегодняшний день это единственная команда конкурент «Зениту», — приводит слова Гусева Sport24.
Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Начало — в 20:00 по московскому времени.
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