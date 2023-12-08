Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:10

Гусев считает, что Тюкавин готов к переходу в Европу

Алина Савинова
Telegram Дзен

Комментатор и телеведущий Виктор Гусев поделился мыслями о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Потенциально Тюкавин готов к переходу в Европу. При переходах важно то, как человек независимо от футбольного таланта сумеет освоиться в другой жизни. У нас перед глазами примеры наших футболистов, которые были игроками высокого уровня в России, но за границей никак не могли освоиться. С этой точки зрения я не знаю, насколько Константин готов приспособиться к новой жизни. Сумеет ли он это сделать по своему характеру? Футбольного таланта у него очень много», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами. 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года. Сообщалось, что контракт с Тюкавиным заключен в рублях.

Источник: https://metaratings.ru/news/viktor-gusev-potencialno-tyukavin-gotov-k-perekhodu-v-evropu-313176/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Виктор Гусев
Константин Тюкавин
2
0
Читайте также
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Бельгийский журналист назвал возможные причины трагедии, случившейся с Шумахером
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Колосков объяснил, почему «Динамо» не может рассчитывать на победу в РПЛ
«Локомотив» — «Урал»: хозяева выигрывают после первого тайма
«Зенит» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Локомотив» — «Урал»: Морозов вывел хозяев вперед
Петржела: «Спартак» позорится, лучше «Зенита» он не станет»
Непомнящий уверен, что матчи 18-го тура РПЛ не будут перенесены из-за погодных условий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Ковтун: «Спартаку» нелогично менять спортивного директора. В клубе должен быть единый механизм»

Губерниев — о YouTube-шоу Дзюбы и Слуцкого: «Хорошие спектакли закрывают в моменте их пика»