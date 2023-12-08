Гусев считает, что Тюкавин готов к переходу в Европу

Комментатор и телеведущий Виктор Гусев поделился мыслями о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Потенциально Тюкавин готов к переходу в Европу. При переходах важно то, как человек независимо от футбольного таланта сумеет освоиться в другой жизни. У нас перед глазами примеры наших футболистов, которые были игроками высокого уровня в России, но за границей никак не могли освоиться. С этой точки зрения я не знаю, насколько Константин готов приспособиться к новой жизни. Сумеет ли он это сделать по своему характеру? Футбольного таланта у него очень много», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами. 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года. Сообщалось, что контракт с Тюкавиным заключен в рублях.