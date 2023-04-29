Гусев: «Динамо» — это жизнь, и ей оно остается и сейчас»

Известный комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев после поражения от «Факела» (0:2) в 25-м туре чемпионата России высказался о своем отношении к команде.

«Мне хочется думать, что «Динамо» действительно звонкое слово, потому что это эпоха, даже несколько, начиная с того момента, как все это зародилось. «Динамо» — это жизнь, и ей оно остается и сейчас. Даже эта буква возникает сразу в голове, когда думаешь о бело-голубых. Сейчас мне очень нравится, что появляются новые болельщики», — заявил Гусев RT.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. «Факел» набрал 21 очко и идет на 14-й строчке.