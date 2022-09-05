Густаво Мантуан: «Очень рад тому, на сколько минут выхожу на поле»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, доволен ли игрок своим игровым временем.

— Довольны ли своим игровым временем?

— Я очень рад тому, на сколько минут выхожу на поле.

— С кем из команды вы больше всего сдружились за время пребывания в «Зените»?

— Дуглас Сантос, Родригао и остальные — мои друзья. Они постоянно шутят, каждый день!

Бразилец не вышел на поле в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1). На его счету два выхода на замену и две встречи в старте «Зенита» в нынешнем сезоне. В РПЛ он забил один мяч — победный в ворота ЦСКА.