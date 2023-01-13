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Сегодня, 14:46

Мантуан: «Помешать «Зениту» стать чемпионами можем только мы сами»

Гоша Чернов
Корреспондент
Густаво Мантуан.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан отметил для «СЭ», что может помешать питерской команде стать чемпионами России в сезоне 2022/23.

— Что может помешать «Зениту» стать чемпионом в этом сезоне?

— Если кто-то и может помешать, то только мы сами. Сейчас все находится в наших руках, не нужно раньше времени праздновать и думать о том, что мы чемпионы. Нам нужно лишь продолжать то, что мы делали до зимней паузы: играть уверенно, набирать очки, побеждать. Все зависит только от нас, упустить титул мы можем только сами, но допустить этого нельзя. Нужно серьезно подойти ко второй части сезона, чтобы прийти к финишу первыми.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 матчей. Петербургский клуб опережает ближайшего преследователя — «Спартак» — на 6 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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