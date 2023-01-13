Мантуан: «Помешать «Зениту» стать чемпионами можем только мы сами»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан отметил для «СЭ», что может помешать питерской команде стать чемпионами России в сезоне 2022/23.

— Что может помешать «Зениту» стать чемпионом в этом сезоне?

— Если кто-то и может помешать, то только мы сами. Сейчас все находится в наших руках, не нужно раньше времени праздновать и думать о том, что мы чемпионы. Нам нужно лишь продолжать то, что мы делали до зимней паузы: играть уверенно, набирать очки, побеждать. Все зависит только от нас, упустить титул мы можем только сами, но допустить этого нельзя. Нужно серьезно подойти ко второй части сезона, чтобы прийти к финишу первыми.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 матчей. Петербургский клуб опережает ближайшего преследователя — «Спартак» — на 6 очков.