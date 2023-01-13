Мантуан: «Хочу остаться в «Зените» после истечения аренды»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал «СЭ» о том, что хотел бы остаться в питерском клубе после завершения аренды летом этого года.

— Есть ли у тебя личная цель на вторую половину сезона?

— Мне очень хочется стать чемпионом в составе «Зенита». Я намерен помочь команде добиться этой цели. Знаю, что клуб, город, болельщики — все хотят, чтобы на эмблеме «Зенита» появилась вторая звезда. В этом и заключается моя личная цель.

— Твоя аренда истекает через полгода. Хочешь ли ты остаться в «Зените» по ее окончании?

— Безусловно, у меня сохраняется желание остаться в «Зените» на больший срок. Мне бы хотелось здесь задержаться, но при этом я понимаю: все зависит от множества разных факторов. Многое будет зависеть от мнения руководства, от моей собственной игры. Но я буду делать все, чтобы помочь клубу.

В текущем сезоне 21-летний бразилец провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.