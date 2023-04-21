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Гвинейский форвард Янсане выразил желание остаться в «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Пари НН» Момо Янсане заявил, что хотел бы и дальше выступать за российскую команду.

«Собираюсь ли продлевать контракт с «Пари НН»? Поживем-увидим. Это зависит не от моего решения. Я игрок, который продолжает усердно работать. Моя цель — приносить пользу клубу, остальное — будем обсуждать позже. Хочу остаться. Мне нравится выступать за эту команду», — приводит слова Янсане Sport24.

25-летний гвинеец перешел в нижегородский клуб из молдавского «Шерифа» на правах аренды в сентябре 2022 года. В РПЛ и Кубке России он провел 17 матчей и не забил ни одного гола.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-gvineyskiy-forvard-yansane-vyrazil-zhelaniye-ostatsya-v-pari-nn
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