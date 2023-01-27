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Полузащитник «Урала» Сиссе: «Погода и расстояние от семьи — факторы, которые могут повлиять на душевное состояние европейского игрока в России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался о знакомстве с Акселем Витселем и рассказал о сложностях, с которыми могут столкнуться европейские футболисты в России.

— В России играло не так много бельгийцев, самый успешный среди них — Аксель Витсель, который тоже родом из Льежа и воспитанник клуба «Стандард», как и вы. Знакомы с ним?

— Я знаю Акселя, играл с ним до того, как он ушел из «Стандарда», классный футболист и хороший человек. Предложение из России с ним не обсуждал. На самом деле, у меня было мало времени на обдумывание предложения. Было время только на то, чтобы связаться с Камано, — сказал Сиссе Metaratings.ru.

— С вами в молодежной сборной Бельгии играл Максим Лестьенн, который тоже играл в России, но у него остались не самые хорошие воспоминания о стране. От чего бельгийскому человеку может быть грустно в России?

— Погода и расстояние от семьи — факторы, которые могут повлиять на душевное состояние европейского игрока в России.

Сам я живу один, иногда мне бывает скучно, но у нас много матчей, поэтому мало времени скучать. Также с помощью интернета я поддерживаю связь со своими родственниками.

Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года, хавбек подписал соглашение с екатеринбургским клубом на правах свободного агента. На счету гвинейца 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-urala-sisse-pogoda-i-rasstoyanie-ot-semi-faktory-kotorye-mogut-povliyat-na-dushevnoe-sostoyanie-evropeiskogo-igroka-v-rossii-223107/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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П1

29%

1.80

Х2

25%

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П2

22%

1.82

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Ф1(-1.5)

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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Урал
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