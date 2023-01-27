Полузащитник «Урала» Сиссе: «Погода и расстояние от семьи — факторы, которые могут повлиять на душевное состояние европейского игрока в России»

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался о знакомстве с Акселем Витселем и рассказал о сложностях, с которыми могут столкнуться европейские футболисты в России.

— В России играло не так много бельгийцев, самый успешный среди них — Аксель Витсель, который тоже родом из Льежа и воспитанник клуба «Стандард», как и вы. Знакомы с ним?

— Я знаю Акселя, играл с ним до того, как он ушел из «Стандарда», классный футболист и хороший человек. Предложение из России с ним не обсуждал. На самом деле, у меня было мало времени на обдумывание предложения. Было время только на то, чтобы связаться с Камано, — сказал Сиссе Metaratings.ru.

— С вами в молодежной сборной Бельгии играл Максим Лестьенн, который тоже играл в России, но у него остались не самые хорошие воспоминания о стране. От чего бельгийскому человеку может быть грустно в России?

— Погода и расстояние от семьи — факторы, которые могут повлиять на душевное состояние европейского игрока в России.

Сам я живу один, иногда мне бывает скучно, но у нас много матчей, поэтому мало времени скучать. Также с помощью интернета я поддерживаю связь со своими родственниками.

Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года, хавбек подписал соглашение с екатеринбургским клубом на правах свободного агента. На счету гвинейца 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.