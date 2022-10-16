Хабаров — о приглашении в «Локомотив»: «Со мной никто не связывался»

Бывший менеджер «Чертаново» Сергей Хабаров отреагировал на информацию о том, что новый глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных хочет пригласить его в клуб на руководящую должность.

«Ничего не знаю. Со мной никто не связывался. Соглашусь ли я, если мне такое предложат? Если свяжутся, тогда и поговорим», — сказал Хабаров «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что Нагорных рассматривает вариант с приглашением в клуб на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова.