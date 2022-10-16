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Бывший менеджер «Чертаново» Сергей Хабаров отреагировал на информацию о том, что новый глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных хочет пригласить его в клуб на руководящую должность.
«Ничего не знаю. Со мной никто не связывался. Соглашусь ли я, если мне такое предложат? Если свяжутся, тогда и поговорим», — сказал Хабаров «СЭ».
Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что Нагорных рассматривает вариант с приглашением в клуб на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования