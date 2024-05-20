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Сегодня, 20:29

Хабиб и Хасбик будут приглашены на первый матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов на матче махачкалинского «Динамо».
Фото ФК «Динамо» Махачкала
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил «СЭ» на вопрос о приглашении звездных болельщиков, в том числе российского блогера Хасбуллу Магомедова и экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на первый матч команды в РПЛ.

В понедельник, 20 мая идущий на третьем месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги «Акрон» проиграл «Арсеналу» (0:1) и лишился шансов догнать махачкалинцев, идущих на второй строчке. «Динамо» за тур до конца сезона набрало 61 очко, у тольяттинцев — 56 очков.

«Будут ли Хабиб и Хасбик приглашены на первый матч команды в РПЛ? На самом деле, у нас огромное количество болеющих, переживающих за нашу команду с первых ее шагов. Особенно Хабиб, Хасбик, они, безусловно, в скобках. Хабиб — личность не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения гражданской позиции, личностных характеристик. Это огромная личность. Мы были очень рады, что на одной из последних игр он вышел на поле со 101-летним ветераном. Конечно, они будут приглашены на первый матч в РПЛ», — сказал Гаджиев «СЭ».

Помимо «Динамо», в РПЛ досрочно вышли «Химки», которые занимают первое место в таблице первой лиги с 63 очками.

В последнем, 34-м туре сезона-2023/24 махачкалинцы сыграют на выезде с «Аланией», а химчане — дома с «Черноморцем». Оба матча пройдут 25 мая.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Хабиб Нурмагомедов
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