Хабиб — о фильме про Черенкова: «О таких людях должны сниматься картины»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от выхода в прокат художественного фильма о бывшем игроке и тренере «Спартака» Федоре Черенкове.

— 31 октября выходит фильм о легендарном Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист». Как ты относишься к спортивным фильмам?

— Я считаю, что это должны освещать. Это великие люди, великие спортсмены, которые отдали этому виду спорта, если так посмотреть, 40-50 лет. Думаю, у них есть чему поучиться нашей молодежи. О таких людях должны сниматься фильмы, — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.