Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:21

Хабиб: «Отец был большим болельщиком «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал подаренную «Спартаком» футболку с номером 29-0 на спине.

«Отец был большим болельщиком «Спартака», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Хабиб присутствовал на матче 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (2:1).

Хабиб Нурмагомедов. «Спартак» подарил Хабибу футболку с номером 29-0

35-летний боец завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года в возрасте 32 лет. Он провел 29 поединков, одержав 19 досрочных побед и не потерпев ни одного поражения.

Нурмагомедов провел три защиты пояса чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в апреле 2018 года, и возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го.

ФК Спартак (Москва)
Хабиб Нурмагомедов
UFC
3
0
Читайте также
Мишина и Галлямов получили за произвольную программу на «Гран-при России» в Казани баллы выше мирового рекорда
Валиева не будет подавать протест после поражения на «Гран-при России» в Казани
Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией
Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ раскрыл численность украинской армии
На Украине ответили на предложения отказаться от части территорий
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин назвал футболистов «Ростова» девочками после первого тайма матча со «Спартаком»