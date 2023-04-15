Хаджи поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Торпедо»

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча с «Торпедо» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Хочется, чтобы «Спартак» победил «Торпедо». Если еще недавно можно было подумать, что матч будет легким, то сейчас все усложняется: автозаводцы сейчас на определенном подъеме. Поэтому игра будет непростой: соперник будет рвать и метать, пытаясь цепляться за каждое очко. Но я думаю, что «Спартак» в конце концов соберется — не может же быть серия неудач такой длинной. Желаю спартаковцам победы, а его болельщикам — радости и приятных ощущений. Главное — психология: сложно переубедить футболистов, если они не верят в первое место. И тренерам надо правильно работать в этом направлении», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Он также заявил, что футбол — сложная игра, зависящая от множества факторов

«Спартак» потерял двоих футболистов и сразу начались проблемы: как в защите, так и в атаке. Очень слабо стала играть средняя линия. Раньше было все органично выстроено: и быстрый переход из обороны в атаку, и в середине была игра, и впереди все получалось. А сейчас в центре поля не пойми что. Пруцева абсолютно не видно. Как он играл в начале сезона, и как играет сейчас — небо и земля. Не знаю, что с ним происходит. Но ругать футболистов не будем: они сами знают, в чем недорабатывают. Поэтому пожелаем им удачи", — добавил Хаджи.

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.