Хаджи — об отстранении Соболева: «Абаскалю наконец-то подсказали, как надо вести себя с российскими футболистами»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на новость об отстранении форварда красно-белых Александра Соболева.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок из-за того, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Отстранение футболиста продлится до возвращения игрока из сборной.

В «Спартаке» заявили «СЭ», что не комментируют дисциплинарные меры тренерского штаба.

«Думаю, что Абаскалю наконец-то подсказали, как надо вести себя с российскими футболистами, чем он и воспользовался», — сказал Хаджи RT.