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Сегодня, 18:34

Хаджи — об отстранении Соболева: «Абаскалю наконец-то подсказали, как надо вести себя с российскими футболистами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на новость об отстранении форварда красно-белых Александра Соболева.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок из-за того, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Отстранение футболиста продлится до возвращения игрока из сборной.

В «Спартаке» заявили «СЭ», что не комментируют дисциплинарные меры тренерского штаба.

«Думаю, что Абаскалю наконец-то подсказали, как надо вести себя с российскими футболистами, чем он и воспользовался», — сказал Хаджи RT.

Источник: RT
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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