Хаджи считает, что «Спартак» играл безобразно в матче против ЦСКА

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал «СЭ» ничью в матче 11-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:2).

«По игре «Спартак» ничью не заслуживал. Безобразно «Спартак» играл! Особенно в защитной линии. Я не знаю, как так можно играть в футбол. Сначала «Спартака» просто не было видно на поле. Не поймешь, в чем дело. Вроде все умеют играть. До этого показывали хорошую игру. Уже сколько лет мы не можем найти правого защитника. Я вот так прикинул: «Спартак» пропустил девять голов из-за правого защитника. Это же безумие! Такое впечатление, что он нарочно это делает. Тренеры не видят этого? Ничего не пойму», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на 7-й строчке.