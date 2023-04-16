Хаджи считает, что все три пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак» были назначены верно

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Торпедо» в рамках 23-го туре РПЛ (2:1).

«Матч «Спартак» — «Торпедо» — настоящее дерби! Я давно такого не видел: три пенальти, два удаления, огромное количество карточек. В конце было очень напряженно, но «Спартак» молодцы — проявили характер. Команда Абаскаля доминировала. Пруцев был очень хорош, он давно не был в такой форме. Если говорить о пенальти, то все три пенальти правильные. Хотя у многих есть вопросы по самому первому. Тут вопрос трактовки: да, игрок стоит спиной, но мяч попал в руку. Два других пенальти вообще не вызывают вопросов. Так что судья — молодец. Вполне неплохо отсудил для первой игры», — приводит «Чемпионат» слова Хаджи.