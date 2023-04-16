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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Торпедо» в рамках 23-го туре РПЛ (2:1).
«Матч «Спартак» — «Торпедо» — настоящее дерби! Я давно такого не видел: три пенальти, два удаления, огромное количество карточек. В конце было очень напряженно, но «Спартак» молодцы — проявили характер. Команда Абаскаля доминировала. Пруцев был очень хорош, он давно не был в такой форме. Если говорить о пенальти, то все три пенальти правильные. Хотя у многих есть вопросы по самому первому. Тут вопрос трактовки: да, игрок стоит спиной, но мяч попал в руку. Два других пенальти вообще не вызывают вопросов. Так что судья — молодец. Вполне неплохо отсудил для первой игры», — приводит «Чемпионат» слова Хаджи.
«Спартак» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Торпедо» занимает последнее, 15-е место (13 очков).