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Сегодня, 17:11

Хаджи против отставки Абаскаля: «Ну, проиграли две игры. Тогда и Семака можно снимать»

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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи в комментарии для «СЭ» заявил, что он против того, чтобы руководство клуба отправило в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Я против того, чтобы менять Абаскаля. Ну, проиграли две игры. Тогда и Семака можно снимать. «Крылья Советов» тоже проиграли последних два матча. Здесь просто надо разобраться. Если перебор футболистов, то надо отдавать их, чтобы не сидели. Ротация, которую сейчас придумали, — глупость. Футболист всегда хочет играть. Почему футболисты отдыхают? Они устали за 90 минут? Они за такие деньги должны каждый день играть. Сами футболисты говорили: «Для нас игра лучше, чем тренировка». Чем «Спартак» был так хорош в чемпионские годы? Тем, что был один состав. А сейчас я вижу состав и понимаю, что с таким составом мы ничего не сделаем. Это не средняя линия, это пародия на нее. Никто из них не умеет отбирать мяч», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Гильермо Абаскаль возглавляет команду с июня 2022 года.

Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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