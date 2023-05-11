Халилович: «В России просто нет другого такого нападающего, как Дзюба»

Сегодня, 14:59
Тренер «Копера» Денис Халилович оценил уровень нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Уровень Дзюбы? Цифры говорят за него, просто посмотрите статистику. Это прекраснейший игрок, тут даже нечего обсуждать. В России просто нет другого такого нападающего. Его стиль игры, то как он двигается, как забивает... Никто не сравнится. Дзюба в свои 34 года по-прежнему один из лучших. И я уверен, что он легко поиграет на самом высоком уровне еще два года», — приводит «РБ Спорт» слова Халиловича.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.