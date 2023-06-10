Халилович заявил, что у Абаскаля высокий тренерский уровень

Бывший футболист «Сатурна» Денис Халилович поделился мнением о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я следил за ним, очень молодой человек из Испании. Послушайте, если он способен тренировать такой клуб, как «Спартак», это говорит о его высоком уровне. Он поставил команде привлекательный футбол, заслужил положительные отзывы. И не так важно, сколько ему лет, я верю, что он может получить хорошие предложения из той же Испании. Можно вспомнить пример Вилла Стилла из «Реймса», у которого нет лицензии PRO и за которого клуб каждый матч платит штраф в 25 тысяч евро, потому что он показывает отличные результаты», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

34-летний специалист возглавил «Спартак» летом прошлого года. Под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.