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Сегодня, 14:06

Халилович заявил, что у Абаскаля высокий тренерский уровень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Сатурна» Денис Халилович поделился мнением о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я следил за ним, очень молодой человек из Испании. Послушайте, если он способен тренировать такой клуб, как «Спартак», это говорит о его высоком уровне. Он поставил команде привлекательный футбол, заслужил положительные отзывы. И не так важно, сколько ему лет, я верю, что он может получить хорошие предложения из той же Испании. Можно вспомнить пример Вилла Стилла из «Реймса», у которого нет лицензии PRO и за которого клуб каждый матч платит штраф в 25 тысяч евро, потому что он показывает отличные результаты», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

34-летний специалист возглавил «Спартак» летом прошлого года. Под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-halilovich-esli-abaskal-sposoben-trenirovat-takoj-klub-kak-spartak-e-to-govorit-o-ego-vy-sokom-urovne/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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