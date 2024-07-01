Ханкич: «Готов ли быть вторым номером? Готов на все ради «Ростова»

Новичок «Ростова» Хидает Ханкич поделился мнением о конкуренции с Рустамом Ятимовым за место основного вратаря команды.

— Мы оба примерно в одинаковой ситуации, — говорит Ханкич. — Сейчас идут товарищеские матчи, тренировки, после которых тренеры примут решение. Для меня самое важное — чтобы между всеми нами была связь, чтобы нам комфортно работалось вместе и чтобы мы делали общее дело. Это называется профессиональный подход. И в «Ростове» отличный климат внутри команды.

— Вы готовы быть вторым номером?

— Я готов отдать все ради «Ростова», — цитирует Ханкича «РБ Спорт».

Ханкич перешел в «Ростов» из болгарского «Ботева» этим летом за 100 тысяч евро. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.