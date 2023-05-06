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Сегодня, 16:07

«Хапоэль» сохраняет интерес к Ивану Игнатьеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Хапоэль» из Беэр-Шевы сохраняет интерес к нападающему «Локомотива» Ивану Игнатьеву, сообщает Sport24.

По информации источника, несмотря на интерес, переезд футболиста в Израиль маловероятен. Сторона россиянина требует слишком большую зарплату и не готова идти на понижение. Финансовые возможности «Хапоэля» не позволяют принять такие условия. Скорее всего, клуб не будет подписывать игрока.

В текущем сезоне 24-летний Игнатьев провел за железнодорожников 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до лета этого года с возможностью продления еще на два сезона. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-06-khapoel-sokhranyayet-interes-k-ivanu-ignatyevu-no-perekhod-forvarda-v-klub-iz-beer-shevy-maloveroyaten
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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