Харин: «У меня нет перенасыщения от того, что «Зенит» шесть лет подряд становится чемпионом»

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин поделился мнением о прошедшем сезоне РПЛ.

«Думаю, что для «Ахмата» этот сезон можно назвать провальным, потому что почти до последних туров сохранялась вероятность вылета, но хорошо, что нам удалось сохранить прописку в премьер-лиге на следующий год.

В чемпионской гонке никого не поддерживал, было всё равно, кто в итоге займёт первое место. Лично для меня нет какого-то перенасыщения, что «Зенит» шестой год подряд становится чемпионом. С некоторыми ребятами общался, были те, кто не хотел, чтобы «Зенит» снова забрал титул, но у меня такого нет", — приводит слова Харина Legalbet.

«Зенит» стал чемпионом благодаря победе над «Ростовом» (2:1) и поражению «Динамо» от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ. Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России шестой раз подряд и десятый в истории.