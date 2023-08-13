Хасанби Биджиев оценил предстоящий матч ЦСКА с «Сочи»

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев рассказал, чего ждет от матча 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи».

«ЦСКА должен достаточно уверенно себя чувствовать после победы над «Локомотивом», тем более с крупным счетом. И по игре «армейцы» в том матче выглядели очень хорошо. ЦСКА является фаворитом во всех отношениях против «Сочи». Поражение от «Факела»? Может, для «армейцев» и хорошо, что они проиграли на Кубок, — чтоб ушла эйфория после разгрома «Локомотива». Но, опять-таки, чемпионат и Кубок — это совсем разные истории», — цитирует Биджиева «Евро-футбол. Ру»