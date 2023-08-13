Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

Хасанби Биджиев оценил предстоящий матч ЦСКА с «Сочи»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев рассказал, чего ждет от матча 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи».

«ЦСКА должен достаточно уверенно себя чувствовать после победы над «Локомотивом», тем более с крупным счетом. И по игре «армейцы» в том матче выглядели очень хорошо. ЦСКА является фаворитом во всех отношениях против «Сочи». Поражение от «Факела»? Может, для «армейцев» и хорошо, что они проиграли на Кубок, — чтоб ушла эйфория после разгрома «Локомотива». Но, опять-таки, чемпионат и Кубок — это совсем разные истории», — цитирует Биджиева «Евро-футбол. Ру»

ЦСКА на своем поле примет «Сочи» 13 августа. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
Тяжеловес Пономарев получил страшную травму. Соперник стал его добивать, а теперь клеймит себя за это
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Захарян приехал на стадион на матч «Динамо» — «Балтика»
Осинькин: «Сейчас задача «Крыльев Советов» — 33 очка»
«Динамо» — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ
«Динамо» — «Балтика»: Захарян не попал в заявку, Тюкавин и Смолов сыграют с первых минут
Стать «Зенитом». О чем говорит спад команды Семака на старте сезона
«Зенит» — «Факел»: чемпионы против аутсайдера РПЛ. Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин — о «Динамо» Лички: «Болельщикам нравятся такие игры, но не всем специалистам нравятся такие концовки»

Шунин проводит юбилейную игру за «Динамо»