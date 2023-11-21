Биджиев: «Травмы не позволили Дзагоеву проявить себя в европейских чемпионатах»

Бывший вратарь ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал завершение игровой карьеры полузащитника Алана Дзагоева.

«У каждого футболиста наступает такой момент, когда приходится принимать непростое решение о завершении игровой карьеры. Причины могут быть разные, и достаточно частая из них — большое количество травм. Я считаю, у Алана получилась очень хорошая карьера. Он выиграл множество титулов с армейцами, выступал за сборную России, был одним из самых ярких футболистов в нашем чемпионате. Но его преследовали травмы. На мой взгляд, именно это не позволило Дзагоеву проявить себя в европейских чемпионатах», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

Последним клубом 33-летнего Дзагоева стала греческая «Ламия». Полузащитник сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. В общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.