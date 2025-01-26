Metaratings: хавбек «Ахмата» Камилу не прилетел на сборы и хочет покинуть клуб

Полузащитник «Ахмата» Камилу до сих пор не прилетел на сбор команды в Турции, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, 25-летний бразилец хочет перейти в один из клубов второго дивизиона чемпионата Испании, а «Ахмат» уже начал поиски опорного полузащитника на замену.

Контракт Камилу с клубом действителен до 30 июня 2026 года. Всего в активе футболиста 50 матчей за «Ахмат». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее в воскресенье стало известно, что в расположение «Динамо» прибыл полузащитник Бителло, который пропустил начало сбора бело-голубых. Кроме того, хавбек ЦСКА Виктор Мендес, играющий на правах аренды за «Крыльев Советов», и нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон тоже отсутствуют на сборах своих команд.