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Сегодня, 15:17

Хавбек «Ахмата» Олейников выбыл на месяц из-за травмы

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников выбыл на месяц из-за перелома лодыжки правой голени, сообщает пресс-служба грозненцев.

Хавбек получил повреждение в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

Также сообщается, что полузащитник команды Александр Трошечкин пропустит матч 22-го тура против «Урала». Хавбек провел контрольное обследование после восстановления боковой связки колена. В ближайшие дни футболист продолжит консервативное лечение.

«Ахмат» сыграет против «Урала» сегодня, 8 апреля, начало — 16.30 мск.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/3015
Александр Трошечкин
Иван Олейников
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Урал
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