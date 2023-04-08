Хавбек «Ахмата» Олейников выбыл на месяц из-за травмы

Сегодня, 15:17
Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников выбыл на месяц из-за перелома лодыжки правой голени, сообщает пресс-служба грозненцев.
Хавбек получил повреждение в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).
Также сообщается, что полузащитник команды Александр Трошечкин пропустит матч 22-го тура против «Урала». Хавбек провел контрольное обследование после восстановления боковой связки колена. В ближайшие дни футболист продолжит консервативное лечение.
«Ахмат» сыграет против «Урала» сегодня, 8 апреля, начало — 16.30 мск.