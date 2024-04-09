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Сегодня, 17:57

Хавбек «Балтики» Козлов: «Очень ждал матч с «Зенитом», было много знакомых»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Балтики» Данила Козлов поделился мнением о матче с «Зенитом» (0:1) в 23-м туре РПЛ.

«Очень ждал матч с «Зенитом», было много знакомых, с которыми рад был встретиться. С первого дня прекрасно чувствую себя в команде.

Никаких отличий в работе и тренировках между «Зенитом» и «Балтикой» нет, все прекрасно, все трудятся на 100 процентов. Отличия только в городе», — цитирует Козлова Metaratings.ru.

Воспитанник «Зенита» в этом сезоне провел за «Балтику» 3 матча в РПЛ и сделал 1 голевой пас.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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