Премьер-лига (РПЛ). Новости
Сегодня, 08:35

Максим Петров: «Краснодар» или «Зенит»? Сейчас мне хорошо в «Балтике»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Полузащитник «Балтики» Максим Петров.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Балтики» Максим Петров прокомментировал интерес к себе со стороны «Зенита» и «Краснодара».

— Самый сильный футболист РПЛ, против которого вам довелось сыграть в этом сезоне? Батраков, Глушенков, Сперцян, кто-то еще?

— Не хочется кого-то выделять. В РПЛ много качественных футболистов. Но самыми сильными все же назову игроков «Балтики», против которых приходится действовать на тренировках.

— Например?

— Варатынов. Очень силен в отборе. Поверьте, он просто стена!

— Нет опасений, что зимой состав вашей «Балтики» растащат топовые клубы?

— Сейчас мы об этом не думаем. Готовимся к последнему отрезку первой части сезона. А что дальше? Не загадываем.

— СМИ уже сватают лично вас в «Краснодар» и «Зенит».

— Ну... Знаете, в интернете много чего пишут. Стараюсь нечасто читать спортивные сайты, инсайды и так далее. Больше настроен на то, чтобы восстановиться, вернуться на поле и помочь «Балтике» на предстоящем отрезке до зимней паузы.

— А если бы поступили одновременно два предложения — от «Зенита» и «Краснодара», каким был бы ваш выбор?

— Сложный вопрос. В футболе нет места сослагательному наклонению. Сейчас мне хорошо в «Балтике», и это самое главное. А дальше уже посмотрим.

Максим Петров выступает за «Балтику» с января 2025 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 28 очками. В субботу, 22 ноября команда из Калининграда сыграет на выезде с «Оренбургом» в 16-м туре, начало встречи — в 14.00 (мск).

Максим Петров.«Почему бы «Балтике» не стать русским «Лестером»?» Интервью Максима Петрова
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Краснодар
Максим Петров («Балтика»)
