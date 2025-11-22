Видео
Сегодня, 08:50

Хавбек «Балтики» Петров о целях на сезон: «Хочется попасть в тройку»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Полузащитник «Балтики» Максим Петров.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Балтики» Максим Петров рассказал об амбициях команды.

— Каким итоговым местом «Балтики» будете довольны?

— Сейчас мы пятые. Нам важно не сбавлять обороты. Продолжать побеждать, набирать очки в каждом туре. А уже весна покажет, на что мы наиграем. В турнирную таблицу особо не смотрим. Концентрируемся на ближайшем матче.

— Неужели не хочется залезть в медали?

— Конечно, хочется! Почему нет? Попадание в тройку — очень серьезный результат, к которому надо стремиться.

— Способна ли «Балтика» стать русским «Лестером»?

— Считаю, что да. Почему бы и нет? «Балтика» уже и так всех удивила и игрой, и результатами, и местом в таблице. Сами мы верим в себя. Нам в принципе сейчас все по силам. В первом круге проиграли лишь однажды. Двигаемся поступательно.

— Вы, кстати, кому симпатизируете в АПЛ?

— «Манчестер Сити». Особенно той команде Гвардиолы, которая играла два-три года назад. Очень нравился футбол «горожан».

— Этой осенью ждали звонка от главного тренера сборной России Валерия Карпина?

— Я не могу сказать так категорично. Не буду лукавить, все хотят получить вызов в национальную команду. Но последнее слово здесь за главным тренером. Раз Валерий Георгич мне не позвонил, значит, пока я еще не заслужил места в сборной.

— Не так давно футбольный функционер Тимур Гурцкая поспорил с тренером сборной России Николаем Писаревым. Гурцкая в октябре утверждал, что Максим Петров играет сильнее Алексея Миранчука и должен получить вызов в национальную команду. Писарев с ним не согласился.

— Особо себя ни с кем не сравниваю. Когда еще был в «Локомотиве», недолго тренировался с Алексеем Миранчуком. Очень качественный полузащитник. Но, повторюсь, не готов проводить какие-то параллели. Ясно одно: конкуренция в сборной очень серьезная. Ее надо выдерживать.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 28 очками. В субботу, 22 ноября команда из Калининграда сыграет на выезде с «Оренбургом» в 16-м туре, начало встречи — в 14.00 (мск).

Максим Петров.«Почему бы «Балтике» не стать русским «Лестером»?» Интервью Максима Петрова
2

  • андрей андреев

    это из области фантастики. Обойти Краснодар , Зенит..Локо, ЦСКА...должен прибавить Спартак...Балтика главную задачу - остаться в лиге - выполнила. Следующий сезон будет очень трудным, в первую очередь психологически. Знать, что выше ты уже точно не прыгнешь и продолжать набирать очки - именно для ДЕБЮТАНТА лиги - неимоверно тяжело.

    22.11.2025

  • Павел Леонидович

    вместо бомжатни на третье вполне)

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Балтика
    Максим Петров («Балтика»)
