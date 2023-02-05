Хавбек ЦСКА Зайнутдинов выбыл на 4-6 недель из-за повреждения голени

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ЦСКА объявил о том, что полузащитник Бахтиер Зайнутдинов и вингер Кирилл Глебов получили травмы. У игроков выявлены повреждения сухожилий мышц голени.
Восстановление Зайнутдинова займет от 4 до 6 недель, Глебова — 2-3 недели. В обоих случаях удалось избежать операций.
24-летний казах в этом сезоне провел 19 матчей за клуб во всех турнирах. На счету 17-летнего россиянина 15 матчей, 6 голов и 4 передачи в ЮФЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования