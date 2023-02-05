Хавбек ЦСКА Зайнутдинов выбыл на 4-6 недель из-за повреждения голени

ЦСКА объявил о том, что полузащитник Бахтиер Зайнутдинов и вингер Кирилл Глебов получили травмы. У игроков выявлены повреждения сухожилий мышц голени.

Восстановление Зайнутдинова займет от 4 до 6 недель, Глебова — 2-3 недели. В обоих случаях удалось избежать операций.

24-летний казах в этом сезоне провел 19 матчей за клуб во всех турнирах. На счету 17-летнего россиянина 15 матчей, 6 голов и 4 передачи в ЮФЛ.