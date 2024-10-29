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Сегодня, 15:40

Хавбек ЦСКА Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии, сообщает пресс-служба армейцев.

На награду также претендовали нападающий «Камимуры» Гаку Навата (Япония) и атакующий полузащитник «Сток Сити» Баэ Джун-Хо (Южная Корея). Церемония вручения награды состоялась 29 октября в Сеуле.

В этом сезоне 21-летний Файзуллаев провел 16 матчей за красно-синих во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футбол
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ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев

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