Хавбек ЦСКА Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии, сообщает пресс-служба армейцев.

На награду также претендовали нападающий «Камимуры» Гаку Навата (Япония) и атакующий полузащитник «Сток Сити» Баэ Джун-Хо (Южная Корея). Церемония вручения награды состоялась 29 октября в Сеуле.

В этом сезоне 21-летний Файзуллаев провел 16 матчей за красно-синих во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.