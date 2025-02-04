Файзуллаев рассказал, что хорошо себя ощущает во время игры на новой позиции

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос по поводу игры на новой позиции во время тренировочного сбора команды.

— Как оцените сборы?

— У нас очень много нагрузок, сложные тренировки. У нас идет подготовка к сезону.

— Как оцените смену схемы?

— Мы ее изучаем, отрабатываем ее. Нам нужно еще немного времени. Я думаю, что в чемпионате будет все хорошо.

— Есть ли проблемы при перестроении на новую схему?

— Пока никаких проблем.

— Вы раньше играли на позиции слева в ромбе полузащиты, как сегодня?

— Я никогда так низко не играл. Раньше играл в тройке полузащиты в сборной Узбекистана и Пахтакоре. Я постараюсь показать максимум на этой позиции, но я с детства играл на позиции десятки. На этой позиции хорошо себя ощущаю, но и на нынешней позиции хорошо себя ощущаю. Открываю для себя новое.

— Сможешь на позиции нападающего сыграть в схеме 4-4-2?

— Если тренер поставит, то научусь.