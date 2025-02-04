Файзуллаев рассказал, что хорошо себя ощущает во время игры на новой позиции

4 февраля, 22:28
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос по поводу игры на новой позиции во время тренировочного сбора команды.
— Как оцените сборы?
— У нас очень много нагрузок, сложные тренировки. У нас идет подготовка к сезону.
— Как оцените смену схемы?
— Мы ее изучаем, отрабатываем ее. Нам нужно еще немного времени. Я думаю, что в чемпионате будет все хорошо.
— Есть ли проблемы при перестроении на новую схему?
— Пока никаких проблем.
— Вы раньше играли на позиции слева в ромбе полузащиты, как сегодня?
— Я никогда так низко не играл. Раньше играл в тройке полузащиты в сборной Узбекистана и Пахтакоре. Я постараюсь показать максимум на этой позиции, но я с детства играл на позиции десятки. На этой позиции хорошо себя ощущаю, но и на нынешней позиции хорошо себя ощущаю. Открываю для себя новое.
— Сможешь на позиции нападающего сыграть в схеме 4-4-2?
— Если тренер поставит, то научусь.