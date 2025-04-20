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20 апреля, 22:45

Кисляк о матче со «Спартаком»: «Очень важная и принципиальная игра»

Александр Абустин
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал предстоящий матч со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.

— Насколько следующая игра важна для тебя, ведь будет дерби?

— Очень важная, принципиальная игра.

— Как планируете изменить игру, чтобы подготовиться?

— Мы поговорим между собой на тренировках, но все что в команде, будет внутри нее. Постараемся исправить игру.

— Нет ли какого-то давления на команду?

— Нет, наоборот, нас это подстегивает, и мы хотим больше.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 26 апреля. Начало — в 19.30 мск.

Матвей Кисляк
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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