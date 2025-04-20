Кисляк о матче со «Спартаком»: «Очень важная и принципиальная игра»

20 апреля, 22:45
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал предстоящий матч со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.
— Насколько следующая игра важна для тебя, ведь будет дерби?
— Очень важная, принципиальная игра.
— Как планируете изменить игру, чтобы подготовиться?
— Мы поговорим между собой на тренировках, но все что в команде, будет внутри нее. Постараемся исправить игру.
— Нет ли какого-то давления на команду?
— Нет, наоборот, нас это подстегивает, и мы хотим больше.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 26 апреля. Начало — в 19.30 мск.