Кисляк о матче со «Спартаком»: «Очень важная и принципиальная игра»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал предстоящий матч со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.

— Насколько следующая игра важна для тебя, ведь будет дерби?

— Очень важная, принципиальная игра.

— Как планируете изменить игру, чтобы подготовиться?

— Мы поговорим между собой на тренировках, но все что в команде, будет внутри нее. Постараемся исправить игру.

— Нет ли какого-то давления на команду?

— Нет, наоборот, нас это подстегивает, и мы хотим больше.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 26 апреля. Начало — в 19.30 мск.