Зделар — о пенальти в ворота «Зенита»: «Сто процентов был. Я смотрел на этот момент сзади»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о пенальти в ворота «Зенита» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Я думаю, что пенальти был на сто процентов. Я смотрел на этот момент сзади, я сразу сказал, что это пенальти».

«Это дерби, нормально, думаю, что у всех были эмоции. Получилось хорошее дерби, поздравляю команду», — цитирует серба ТАСС.

На 58-й минуте матча пенальти в ворота сине-бело-голубых реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов. Одиннадцатиметровый был назначен после фола Матео Кассьерры («Зенит») на Илье Агапове (ЦСКА).