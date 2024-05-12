Сегодня, 10:31
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о пенальти в ворота «Зенита» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.
«Я думаю, что пенальти был на сто процентов. Я смотрел на этот момент сзади, я сразу сказал, что это пенальти».
«Это дерби, нормально, думаю, что у всех были эмоции. Получилось хорошее дерби, поздравляю команду», — цитирует серба ТАСС.
На 58-й минуте матча пенальти в ворота сине-бело-голубых реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов. Одиннадцатиметровый был назначен после фола Матео Кассьерры («Зенит») на Илье Агапове (ЦСКА).