Хавбек ЦСКА Зделар рассказал, что думает об уровне РПЛ

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением об уровне РПЛ. Он считает, что в России все соперники сложные.

«Я провел много матчей в РПЛ и с уверенностью могу сказать, что уровень чемпионата у вас намного выше, чем в Сербии. Мы играем каждые три дня — довольно сложно. Уровень лиги очень высокий. В России нет проходных матчей, все соперники непростые. Можно сказать, что в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы», — цитирует игрока «РПЛ Спорт».

После 11 туров ЦСКА с 23 очками занимает 2-е место в РПЛ.