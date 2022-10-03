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Сегодня, 10:07

Хавбек ЦСКА Зделар рассказал, что думает об уровне РПЛ

Виктория Кравченко

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением об уровне РПЛ. Он считает, что в России все соперники сложные.

«Я провел много матчей в РПЛ и с уверенностью могу сказать, что уровень чемпионата у вас намного выше, чем в Сербии. Мы играем каждые три дня — довольно сложно. Уровень лиги очень высокий. В России нет проходных матчей, все соперники непростые. Можно сказать, что в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы», — цитирует игрока «РПЛ Спорт».

После 11 туров ЦСКА с 23 очками занимает 2-е место в РПЛ.

ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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