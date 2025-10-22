Антон Миранчук пропустит не менее двух недель из-за травмы

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук выбыл минимум на две недели из-за травмы голеностопа.

«У Антона повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопа. На этой неделе активно боремся с отеком и воспалительным процессом. На следующей неделе будем увеличивать нагрузку, чтобы он как можно скорее смог вернуться на поле», — цитирует РИА «Новости» врача бело-голубых Александра Родионова.

Хавбек получил повреждение в матче с «Ахматом» (2:2) в 12-м туре РПЛ. Игра проходила 19 октября.