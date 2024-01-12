Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:50

Хавбек «Динамо» Чавес рассказал, что показывал на родине российский снег

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес на родине рассказал о снеге в России.

«Достаточно хорошо провел отпуск, к сожалению, он был не таким длинным. Я чувствую себя хорошо как физически, так и морально. Сейчас готов к продолжению второй части сезона. Я провел праздники и Новый год со своей семьей в Мексике, абсолютно разная температура здесь и там — там тепло, здесь снег. Конечно, снег было видеть в новинку. Рассказывал дома про снег, показывал фотографии», — цитирует Чавеса ТАСС.

11 января игроки «Динамо» вышли из отпуска и прошли медобследование перед сборами. Клуб идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/19714423
Луис Чавес
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Серена Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде
Победительница ЧМ по блицу Гунина рассказала о жизни с диагнозом «волчанка»
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
ВВС США рассказали об итогах удара по йеменским хуситам
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Кардиолог перечислила симптомы возникновения тромбов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Нигматуллин — о «Слове пацана» и жизни в Казани: «Чушпаном меня никто не обзывал, но дважды нахлобучивали»

Нигматуллин — о геморрое: «Такие вещи не афишируют, но я об этом говорю открыто. Пусть болельщики знают, что скрывается за красивой оберткой профессионального спорта»