Хавбек «Динамо» Чавес рассказал, что показывал на родине российский снег

Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес на родине рассказал о снеге в России.

«Достаточно хорошо провел отпуск, к сожалению, он был не таким длинным. Я чувствую себя хорошо как физически, так и морально. Сейчас готов к продолжению второй части сезона. Я провел праздники и Новый год со своей семьей в Мексике, абсолютно разная температура здесь и там — там тепло, здесь снег. Конечно, снег было видеть в новинку. Рассказывал дома про снег, показывал фотографии», — цитирует Чавеса ТАСС.

11 января игроки «Динамо» вышли из отпуска и прошли медобследование перед сборами. Клуб идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.