Хавбек «Динамо» Сулаквелидзе: «Готов рассмотреть предложения от «Спартака» и ЦСКА»

Полузащитник «Динамо» Георгий Сулаквелидзе рассказал, что готов рассмотреть предложения от других клубов.

— Есть ли в России клубы, в которые ты ни за что не перейдешь? Например, «Спартак» или ЦСКА?

— Никогда не говори никогда, — цитирует Sport24 Сулаквелидзе. — Все может быть. Нет такого, что категорически куда-то не перейду.

— То есть готов будешь рассмотреть предложения от «Спартака» и ЦСКА?

— Думаю, да.

В текущем сезоне Сулаквелидзе провел один матч за «Динамо» в Кубке России. В составе «Динамо-2» на его счету 8 игр, 2 гола и 2 результативные передачи. Контракт игрока с бело-голубыми истекает летом этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 225 тысяч евро.