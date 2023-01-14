Хавбек «Динамо» Сулаквелидзе: «Готов рассмотреть предложения от «Спартака» и ЦСКА»

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Полузащитник «Динамо» Георгий Сулаквелидзе рассказал, что готов рассмотреть предложения от других клубов.
— Есть ли в России клубы, в которые ты ни за что не перейдешь? Например, «Спартак» или ЦСКА?
— Никогда не говори никогда, — цитирует Sport24 Сулаквелидзе. — Все может быть. Нет такого, что категорически куда-то не перейду.
— То есть готов будешь рассмотреть предложения от «Спартака» и ЦСКА?
— Думаю, да.
В текущем сезоне Сулаквелидзе провел один матч за «Динамо» в Кубке России. В составе «Динамо-2» на его счету 8 игр, 2 гола и 2 результативные передачи. Контракт игрока с бело-голубыми истекает летом этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 225 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования