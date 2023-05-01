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Сегодня, 19:55

Хавбек «Факела» Мендель рассказал, где подрабатывал в юности

Руслан Минаев
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Полузащитник «Факела» Андрей Мендель рассказал, чем подрабатывал в юности.

— Ты подрабатывал на стройке. Где именно?

— Все там же, в станице Марьянской. Друзья спрашивали: не хочешь пойти подработать? А я уже тогда думал помогать родителям. Кирпичи перекладывал, таскал. На завод отец брал с собой, я там работал. Один раз меня кто-то из знакомых увидел, что носил ведра с цементом. Рассказали родителям, те за это ругали: считали, плохо, что тяжести поднимаю.

— Сколько получал за эту работу?

— За смену — тысячи полторы. Что-то себе оставлял, что-то в дом.

В этом сезоне 28-летний опорный полузащитник провел в РПЛ 21 матч.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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