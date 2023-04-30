Хавбек «Факела» Мендель: «У «Спартака» и ЦСКА был песок. Наше поле еще поинтереснее многих»

Сегодня, 20:11
Полузащитник «Факела» Андрей Мендель высказался о качестве газона на домашнем стадионе воронежцев.
— ЦСКА жаловался на газон «Центрального стадиона профсоюза» — рыхлый, мягкий.
— Ну, мягкий. Но мы тренируемся на другом поле, — приводит Sport24 слова Менделя.
— Играете же на этом.
— Да, но все выходят и играют на одном поле. Плюс у московских команд тоже были плохие газоны.
— Где?
— У «Спартака». И у ЦСКА был песок. Так что о поле «Факела» можно ничего не говорить. Наше поле еще поинтереснее многих.
После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко.