Хавбек «Факела» Мендель: «У «Спартака» и ЦСКА был песок. Наше поле еще поинтереснее многих»

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель высказался о качестве газона на домашнем стадионе воронежцев.

— ЦСКА жаловался на газон «Центрального стадиона профсоюза» — рыхлый, мягкий.

— Ну, мягкий. Но мы тренируемся на другом поле, — приводит Sport24 слова Менделя.

— Играете же на этом.

— Да, но все выходят и играют на одном поле. Плюс у московских команд тоже были плохие газоны.

— Где?

— У «Спартака». И у ЦСКА был песок. Так что о поле «Факела» можно ничего не говорить. Наше поле еще поинтереснее многих.

После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко.