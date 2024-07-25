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Сегодня, 12:13

Хавбек «Факела» Селе рассказал, что думает о взаимоотношениях ЮАР и России

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Факела» Табо Селе поделился мнением о взаимоотношениях ЮАР и России.

— Отношения с Россией позитивно сказываются на ЮАР?

— Конечно, это хорошо для моей страны. Политика сложная вещь, но мы прекрасно знаем об отношениях Востока с Западом. Из истории знаю, что моя страна страдала от западных стран, а отношения с Россией и членство БРИКС — единственная хорошая вещь для ЮАР. Этот союз помогает нам развиваться, — сказал Селе Sport24.

Селе выступает в «Факеле» с августа 2023 года, куда перебрался из польского клуба «Радомяк». Контракт командой рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport24
ФК Факел (Воронеж)
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