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Сегодня, 10:57

Кузяев назвал разницу между РПЛ и лигой 1

Руслан Минаев
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал об отличиях между чемпионатами России и Франции. Россиянин назвал ощутимой разницу между РПЛ и лигой 1.

«Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств», — цитирует игрока matchtv.ru.

Ранее отец Кузяева оценил первый сезон хавбека в чемпионате Франции.

31-летний Кузяев присоединился к «Гавру» летом 2023 года в качестве свободного агента. В минувшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. «Гавр» занял 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Источник: matchtv.ru
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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