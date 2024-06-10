Хавбек «Краснодара» Черников: «Уважаю Хабиба, но мне не нравится его стиль»

Сегодня, 11:30
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» рассказал об интересе к UFC.
— Ты фанат UFC?
— Да.
— Смотришь по ночам?
— Стараюсь. Но не всегда получается.
— Как совмещаешь это с тренировками? Надо же режим соблюдать.
— Если на тренировке ты показываешь свой максимум, значит, ничего страшного. Да и UFC не каждый день. А раз в полгода можно и посмотреть.
— Назови свой топ-3 бойцов за всю историю?
— Джон Джонс. Конор Макгрегор — я его фанат. И Алекс Перейра.
— На каком месте тогда Хабиб?
— Не внесу его в свой рейтинг. Мне просто не нравится его стиль. Я очень сильно уважаю его и то, что он сделал. Но есть бойцы, которые мне симпатичны больше. Допустим, Алекс Перейра, который сейчас действующий чемпион. Тот же Макгрегор. Джон Джонс, хотя его лучшие годы уже позади. Нейт Диас. В общем, в хорошем смысле безбашенные бойцы, которые рубятся в стойке.
— Нет ощущения, что после ухода Хабиба интерес к UFC в России упал?
— Я бы так не сказал. Не вижу такой тенденции. Появляются новые бойцы: Махачев, Царукян.
Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Всего за карьеру он провел 29 боев в ММА, во всех из которых одержал победы.
«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова