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Хавбек «Краснодара» Черников: «Уважаю Хабиба, но мне не нравится его стиль»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» рассказал об интересе к UFC.

— Ты фанат UFC?

— Да.

— Смотришь по ночам?

— Стараюсь. Но не всегда получается.

— Как совмещаешь это с тренировками? Надо же режим соблюдать.

— Если на тренировке ты показываешь свой максимум, значит, ничего страшного. Да и UFC не каждый день. А раз в полгода можно и посмотреть.

— Назови свой топ-3 бойцов за всю историю?

— Джон Джонс. Конор Макгрегор — я его фанат. И Алекс Перейра.

— На каком месте тогда Хабиб?

— Не внесу его в свой рейтинг. Мне просто не нравится его стиль. Я очень сильно уважаю его и то, что он сделал. Но есть бойцы, которые мне симпатичны больше. Допустим, Алекс Перейра, который сейчас действующий чемпион. Тот же Макгрегор. Джон Джонс, хотя его лучшие годы уже позади. Нейт Диас. В общем, в хорошем смысле безбашенные бойцы, которые рубятся в стойке.

— Нет ощущения, что после ухода Хабиба интерес к UFC в России упал?

— Я бы так не сказал. Не вижу такой тенденции. Появляются новые бойцы: Махачев, Царукян.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Всего за карьеру он провел 29 боев в ММА, во всех из которых одержал победы.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова

Александр Черников (футбол)
Алекс Перейра
Джон Джонс
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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