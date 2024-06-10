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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» поделился мнением о высказывании полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).
24 апреля после матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (0:2) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ.
— Кордоба говорил, что к «Зениту» в России особое отношение. Ты это чувствуешь?
— Оставлю без комментариев. Не хочу, чтобы ко мне потом было повышенное внимание.
— Повышенное внимание как в случае с Безруковым?
— Там вообще шумиха сильная поднялась. Я сразу понял, что он шутил. Честно, не понимаю, почему вокруг него такие разборки.
4 июня, председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов рассказал «СЭ» о том, что Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за фразу про «денежки» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).
«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова