Черников — о ситуации с Безруковым: «Не понимаю, почему вокруг него такие разборки»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» поделился мнением о высказывании полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (0:2) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ.

— Кордоба говорил, что к «Зениту» в России особое отношение. Ты это чувствуешь?

— Оставлю без комментариев. Не хочу, чтобы ко мне потом было повышенное внимание.

— Повышенное внимание как в случае с Безруковым?

— Там вообще шумиха сильная поднялась. Я сразу понял, что он шутил. Честно, не понимаю, почему вокруг него такие разборки.

4 июня, председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов рассказал «СЭ» о том, что Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за фразу про «денежки» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова