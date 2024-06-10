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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
— Сафонов близок к переходу в «ПСЖ». Он вратарь уровня европейского топ-клуба?
— Думаю, да. Он еще с академии выделялся. Были видны его сильные стороны и физические данные. Он сильно прогрессирует за счет упорной работы.
Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет пятилетний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.
«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова